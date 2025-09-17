ua en ru
В кабинете мэра Львова нашли "жучок": что известно

Львов, Среда 17 сентября 2025 17:08
В кабинете мэра Львова нашли "жучок": что известно Фото: мэр Львова Андрей Садовый (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В кабинете городского головы Львова Андрея Садового нашли прослушивающее устройство. Оно было размещено в зарядном блоке радиотелефона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Садового.

"Сегодня в моем кабинете нашли прослушивающее устройство. В обычный зарядный блок радиотелефона криво припаяли сим-карту, карту памяти и микрофон", - сообщил Садовый.

Он рассказал, что на прошлой неделе телефон начал "виснуть", поэтому его отдали в ремонт и в нем нашли прослушку.

"Кому и зачем это нужно - должны выяснить правоохранители", - добавил мэр Львова.

РБК-Украина обратилась с комментарием в Национальную полицию и СБУ, но комментировать это правоохранительные органы не стали.

Напомним, в декабре 2023 года, источники РБК-Украина сообщили о том, что в кабинете бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного обнаружили прослушку. Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело в связи с инцидентом.

По информации Генштаба, устройства были установлены в кабинетах, предназначенных для работы главнокомандующего и работников Аппарата обеспечения его деятельности.

