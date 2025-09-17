СБУ відкрила справу через прослуховування в кабінеті мера Львова

Прослуховування в кабінеті мера

Нагадаємо, сьогодні, 17 вересня, мер Львова Андрій Садовий заявив, що в його кабінеті знайшли прослуховувальний пристрій.

За словами міського голови, у зарядний блок радіотелефону припаяли сім-карту, карту пам'яті та мікрофон.

Він зазначив, що правоохоронці з'ясують, кому потрібно було встановлювати прослуховування.