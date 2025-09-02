СБУ поймала российского "крота" на одной из ремонтных баз ВСУ в Донецкой области: детали

СБУ разоблачила "крота", который работал на одной из ремонтных баз ВСУ в Донецкой области. Агент корректировал вражеский огонь по украинским войскам на Краматорском направлении, а также собирал информацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Как отметили в ведомстве, основной задачей агента был "поиск и передача координат ремонтных баз, где восстанавливают поврежденную технику ВСУ после боев на передовой".
По материалам дела, 37-летний фигурант работал на местном заводе и попал в поле зрения российской спецслужбы через своего брата, который проживает в РФ и сотрудничает с оккупантами.
"После вербовки фигурант фотографировал цеха своего предприятия, которые использовались для ремонта тяжелой бронетехники ВСУ. Скрытую фиксацию он осуществлял во время рабочих смен, когда выполнял оборонные заказы", - говорится в сообщении СБУ.
Сделанные фотоснимки с геолокациями агент должен был передать куратору через анонимный чат в мессенджере. Полученные разведданные рашисты планировали использовать для подготовки новых ударов по фронтовому региону.
Контрразведка СБУ сработала на опережение и предотвратила "слив" данных об оборонно-промышленных мощностях.
У задержанного изъят смартфон с фотографиями ремонтно-производственных помещений и перепиской с куратором от ФСБ.
Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Мужчина находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Напомним, недавно Служба безопасности Украины разоблачила "крота" среди бойцов Сил обороны. Агент готовил "прорыв" врага в Харьковской области.
Также СБУ в Донецкой области задержала женщину, которую подозревают в сборе информации об украинских войсках для атак на Краматорском направлении.
Кроме того, украинские спецслужбы задержали агента российской разведки, которая собирала данные для нового ракетного удара по Запорожью. Вражеской информаторкой оказалась бывшая работница Пенсионного фонда.