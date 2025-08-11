ua en ru
Пн, 11 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Экс-сотрудница Пенсионного фонда готовила ракетный удар по Запорожью: СБУ сорвала план РФ

Понедельник 11 августа 2025 10:48
UA EN RU
Экс-сотрудница Пенсионного фонда готовила ракетный удар по Запорожью: СБУ сорвала план РФ Фото: СБУ задержала агента РФ, которая готовила ракетный удар по Запорожью (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Ірина Глухова

СБУ задержала агента российской разведки, которая собирала данные для нового ракетного удара по Запорожью. Вражеской информаторкой оказалась бывшая работница Пенсионного фонда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

По данным следствия, больше всего россиян интересовали производственные помещения и опорные электроподстанции, которые питают заводы прифронтового города.

"Чтобы скорректировать авиаудар, российская военная разведка завербовала бывшую работницу местного управления Пенсионного фонда. Она попала в поле зрения агрессора из-за своих антиукраинских комментариев в Telegram-каналах", - рассказали в СБУ.

Агентка обходила промышленные районы, пытаясь выявить объекты, которые представляют интерес для оккупантов. Дополнительно она незаметно выспрашивала технические детали у знакомого инженера-программиста одного из местных машиностроительных предприятий.

Как установило расследование, женщина координировала свои действия с кадровым сотрудником ГРУ через анонимный чат в мессенджере. Контрразведчики задержали ее "на горячем", когда она фотографировала периметр энергообъекта завода.

Во время обыска у фигурантки изъяли смартфон с Google-картами, на которых были обозначены потенциальные цели для оккупантов.

Сейчас ей сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Суд избрал меру пресечения - содержание под стражей без права залога. Женщине грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Экс-сотрудница Пенсионного фонда готовила ракетный удар по Запорожью: СБУ сорвала план РФ

Удар по Запорожью

Напомним, вчера в воскресенье, 10 августа, российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по Запорожью. Из-за атаки был разрушен Центральный автовокзал и повреждена клиника Запорожского медицинского университета. Пострадали десятки людей.

Борьба с агентами РФ

В июле Служба безопасности Украины задержала корректировщицу российских ударов по Харькову. Женщина готовила ракетный удар по локации одного из подразделений горсовета.

Также СБУ разоблачила агента РФ, который планировал взорвать популярный отель в Ровно.

Еще ранее стало известно, что два агента ГУР РФ планировали осуществить серию терактов на территории Полтавы и Днепра. Целью была ликвидация судей и волонтеров.

Кроме того, контрразведка СБУ предотвратила серию российских диверсий в Харькове, задержав агента ФСБ, который готовил подрывы ключевых электроподстанций, питающих город.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Запорожье Ракетный удар
Новости
Дроны впервые атаковали Коми: россияне жалуются на "бавовну" на Ухтинском НПЗ (фото, видео)
Дроны впервые атаковали Коми: россияне жалуются на "бавовну" на Ухтинском НПЗ (фото, видео)
Аналитика
Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН