СБУ спіймала російського "крота" на одній з ремонтних баз ЗСУ в Донецькій області: деталі

СБУ викрила "крота", який працював на одній із ремонтних баз ЗСУ у Донецькій області. Агент коригував ворожий вогонь по українських військах на Краматорському напрямку, а також збирав інформацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
Як зазначили у відомстві, основним завданням агента був "пошук і передача координат ремонтних баз, де відновлюють пошкоджену техніку ЗСУ після боїв на передовій".
За матеріалами справи, 37-річний фігурант працював на місцевому заводі та потрапив у поле зору російської спецслужби через свого брата, який проживає у РФ і співпрацює з окупантами.
"Після вербування фігурант фотографував цехи свого підприємства, які використовувалися для ремонту важкої бронетехніки ЗСУ. Приховану фіксацію він здійснював під час робочих змін, коли виконував оборонні замовлення", - йдеться у повідомленні СБУ.
Зроблені фотознімки з геолокаціями агент мав передати куратору через анонімний чат у месенджері. Отримані розвіддані рашисти планували використати для підготовки нових ударів по фронтовому регіону.
Контррозвідка СБУ спрацювала на випередження і запобігла "зливу" даних про оборонно-промислові потужності.
У затриманого вилучено смартфон із фотографіями ремонтно-виробничих приміщень та листуванням із куратором від ФСБ.
Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки України викрила "крота" серед бійців Сил оборони. Агент готував "прорив" ворога у Харківській області.
Також СБУ на Донеччині затримала жінку, яку підозрюють у зборі інформації про українські війська для атак на Краматорському напрямку.
Крім того, українські спецслужби затримали агентку російської розвідки, яка збирала дані для нового ракетного удару по Запоріжжю. Ворожою інформаторкою виявилась колишня працівниця Пенсійного фонду.