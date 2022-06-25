СБУ викрила російську агентурну мережу, а українці зібрали гроші на чотири "Байрактари": новини за 24 червня

Російська розвідка завербувала депутата Андрія Деркача, українці зібрали гроші на чотири "Байрактари", Росія готує серію терактів у Білорусі. Докладніше про те, що сталося у п'ятницю, 24 червня – у матеріалі РБК-Україна.

Війна Росії проти України: останні новини

Російські війська під ранок знову завдали ударів по Миколаєву. Під атаки ворога також потрапило й передмістя.

Російські війська посилили наступ в Луганській області. Окупанти застосовують танки та авіацію в районі Лисичанська, в Борівському під Сєвєродонецьком ЗСУ відбили атаку ворога.

Українські бійці відбили ворожий штурм на околиці Лисичанська. Окупанти тимчасово оволоділи Миколаївкою.

СБУ викрила агентурну мережу розвідки Росії, до якої входив нардеп Деркач

Служба безпеки України викрила агентурну мережу Головного управління Генштабу Росії, яка допомагала ворогу у захоплені нашої країни. До неї входив народний депутат Андрій Деркач.

Згідно з даними слідства, Деркач курував створення приватних охоронних підприємств в різних областях нашої країни, які повинні були посприяти швидкому захопленню країни.

Росія готує серію терактів в Білорусі, аби втягнути її у війну проти України, - розвідка

Росія готується здійснити серію терактів у Білорусі. Таким чином планує втягнути країну у війну проти України. РФ готує низку провокацій щодо інфраструктурних об'єктів та цивільного населення в країні.

"Для цього в місто Мозир під виглядом цивільного населення прибули диверсійні групи. До їхнього складу входять кадрові співробітники головного розвідувального управління РФ і найманці приватних військових компаній, контрольованих Пригожиним і Шойгу", - пише пресслужба розвідки.

Неймовірні українці перевиконали план по Байрактарах: за 3 дні зібрали 600 мільйонів

Українці відгукнулися на заклик Сергія Притули щодо збору коштів на купівлю "Байрактарів", і всього за три дні скинулися на загальну суму в 600 мільйонів гривень. Тим самим небайдужі громадяни перевиконали план і завдання - потрібно було за тиждень зібрати пів мільярда.

Це із захопленням і вдячністю констатував сам шоумен і волонтер у своєму Telegram. "Четвертий не зайвий. Неймовірні українці перевиконали план по Байрактарах!" - пише Притула.

Лавров назвав кандидатство України підготовкою ЄС і НАТО до війни з Росією

Євросоюз разом із НАТО збирають "коаліцію" для боротьби, а за великим рахунком, нібито "для війни проти Росії". Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров. З відповідною заявою він виступив коментуючи надання статусу кандидата в ЄС Україні та Молдові.

Він також порівняв ЄС і НАТО з гітлерівською Німеччиною. "Коли починалася Друга світова війна, Гітлер під свої прапори зібрав значну частину, якщо не більшу частину європейських країн для війни проти СРСР. Зараз ЄС разом з НАТО збирають сучасну коаліцію для боротьби, а за великим рахунком війни з Росією", - вважає Лавров.

У США скасували історично важливе рішення, яке давало право на аборти

Верховний суд США скасував рішення у справі "Роу проти Уейда" 1973 року, яке давало жінкам конституційне право на аборт.

Скасувавши аборт як конституційне право, постанова суду відновила здатність штатів забороняти його. Зазначається, що 26 штатів або впевнені, або вважають, що можуть заборонити аборти. Повідомляється, що 13 штатів можуть заборонити аборт протягом 30 днів через ухвалені раніше закони про їхню заборону.

Погода принесе несподівані сюрпризи: на які області обрушаться дощі

Погода в Україні на вихідних очікується нестабільна і місцями пройдуть дощі, а місцями знову стане спекотно. Температура повітря знову почне підніматися і можливий вітер зі штормовими поривами.

Яка погода буде в Україні в найближчі вихідні - читайте в матеріалі Styler.