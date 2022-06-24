ЗСУ відбили штурм на околиці Лисичанська, а росіяни захопили Миколаївку: зведення Генштабу

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

" В акваторіях Чорного та Азовського морів ворог утримує чотири носії крилатих ракет морського базування", - пишу пресслужба.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках:

Суттєвих змін не відзначено. Ворог вів артилерійський вогонь в районі населеного пункту Бояро-Лежачі Сумської області.

На Слобожанському напрямку:

Ворог намагається створити умови для переходу у наступ на напрямках Ізюм - Барвінкове та Ізюм - Слов’янськ.

На Харківському напрямку:

Окупанти намагаються не допустити просування ЗСУ в бік державного кордону на північ та північний схід від міста Харків. Також російські військові намагаються вести штурм, аби покращити своє тактичне положення. Обстріляли райони населених пунктів Руська Лозова, Старий Салтів, Чугуїв, Печеніги та Байрак.

На Слов’янському напрямку:

Ворог зосередив свої зусилля на веденні наступу в напрямку Довгеньке - Долина. Ворог вів штурмові дії у напрямках Сулигівка - Вірнопілля та Дібрівне - Курулька, однак наші бійці відбили їх. Окупанти провели мінування в районі населеного пункту Долина.

На Сєвєродонецькому напрямку:

Окупанти здійснили артилерійські обстріли в районах населених пунктів Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Лоскутівка та Спірне та завдали авіаційного удару в районі Лисичанська.

"Українські захисники успішно відбили штурм в районі південної околиці Лисичанська. Ворог, за підтримки артилерії, розпочав штурмові дії у напрямку Вовчоярівки, бойові дії тривають", - додає пресслужба.

На Бахмутському напрямку:

Російські військові обстріляли зі ствольної артилерії райони населених пунктів Білогорівка, Яковлівка та Майорське та завдали авіаударів поблизу Яковлівки, Миколаївки і Покровського. Окупанти оволоділи Миколаївкою. Здійснили розвідку боєм в напрямку Миронівка - Вуглегірська ТЕС, однак провалились. Застосувавши авіацію, окупанти завдали удару по місту Костянтинівка.

На Краматорському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках:

Окупанти систематично ведуть вогонь вздовж лінії зіткнення, аби не допустити перекидання наших бійців на інші напрямки.

"Завдав авіаударів у районах населених пунктів Павлівка та Вугледар. Здійснював артилерійські обстріли в районі населеного пункту Сіверськ. Штурмові дії в районі Мар’їнки українські воїни вже вкотре відбили. Ворог відійшов", - пише Генштаб.

На Південнобузькому напрямку:

Ворог зосереджує свої зусилля на утриманні зайнятих рубежів. Під час наступу наших бійців, частина сил окупантів покинула позиції та втекла в район населеного пункту Ольгіне Бериславського району Херсонської області.