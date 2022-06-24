РФ б'є біля Лисичанська авіацією і танками, під Сєвєродонецьком ЗСУ відбили штурм, - Генштаб

Російські війська посилили наступ в Луганській області. Окупанти застосовують танки та авіацію в районі Лисичанська, в Борівському під Сєвєродонецьком ЗСУ відбили атаку ворога.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Противник не припиняє ведення наступальних дій, блокування морських комунікацій України в північно-західній частині Чорного моря, а також утримання захоплених районів Херсонської та Запорізької областей і спроб створення сприятливих умов для відновлення наступу в Миколаївській області.

Противник продовжує завдавати ракетних ударів по критичних об'єктах цивільної інфраструктури на території України.

На Волинському та Поліському напрямках без особливих змін. На території Білорусі відзначається нарощування системи інженерно-фортифікаційного обладнання оборонних позицій в прикордонних з Україною та країнами ЄС районах.

На Сіверському напрямку ворог здійснив обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Товстодубове, Бачівськ, Глухів та Манухівка Сумської області.

На харківському напрямку противник завдавав артилерійських ударів в районах Харкова, Старого Салтова, Коробочкиного, печенігів, Дементіївки та Золочева. Активізував діяльність диверсійно-розвідувальних груп.

У Слов'янському напрямку з артилерії ворог обстрілює цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Богородичне, Краснопілля, Курулька, Красне, рідне та Красна Поляна.

На Сєвєродонецькому напрямку противник здійснював обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії неподалік Лисичанська, Сєвєродонецька, Білої Гори, Вовчоярівки, спірного та Берестового. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Лисичанськ та Борівське. Тривають бойові дії за місто Сєвєродонецьк.

Окупанти вели наступ в районі населеного пункту Мирна Долина, бойові дії тривають. Наступальні дії ворога в районі Борівського наші воїни успішно призупинили.

На Бахмутському напрямку противник обстрілював позиції наших військ з артилерії неподалік Миколаївки, Берестового та Новолуганського. Намагається поліпшити тактичне становище і взяти під вогневий контроль наявні шляхи сполучення.

На Новопавлівському напрямку ворог чинив вогневий вплив у районах населених пунктів Антонівка, Вугледар та ЗОЛОТА НИВА. Залучені ворогом диверсійно-розвідувальні групи українські воїни виявили та розбили. Залишки ДРГ противника в паніці зникли.

На Авдіївському, Курахівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій противник не вів. З метою недопущення перекидання резервів на загрозливі напрямки ворог обстрілював наші війська в районах населених пунктів Авдіївка, Уманське, Веселе, Новобахмутівка, Гуляйпільське, Білогір'я та Староукраїнка.

В рамках логістичного забезпечення окупанти намагаються розмінувати акваторію морського порту Бердянська.

На Південнобузькому напрямку противник активних дій не вів. Обороняються і намагаються проводити контрбатарейну боротьбу. Завдав авіаційного удару по позиціях наших військ в районі населеного пункту Біла Криниця. Наша авіація, на відповідних ділянках, вдарила по відповідних скупченнях ворога.

Українські партизани продовжують опір на тимчасово захоплених територіях.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 22 червня ЗСУ ліквідували щонайменше 200 російських окупантів.

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