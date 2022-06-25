СБУ разоблачила российскую агентурную сеть, а украинцы собрали деньги на четыре "Байрактара": новости за 24 июня

Российская разведка завербовала депутата Андрея Деркача, украинцы собрали деньги на четыре "Байрактара", Россия готовит серию терактов в Беларуси. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 24 июня - в материале РБК-Украина.

Война России против Украины: последние новости

Российские войска под утро 24 июня вновь нанесли удары по Николаеву. Под атаки врага также попало и предместье.

Российские войска усилили наступление в Луганской области. Оккупанты применяют танки и авиацию в районе Лисичанска, в Боровском под Северодонецком ВСУ отбили атаку врага.

Украинские бойцы отбили вражеский штурм на окраине Лисичанска. Оккупанты временно овладели Николаевкой.

СБУ разоблачила агентурную сеть разведки России, в которую входил нардеп Деркач

Служба безопасности Украины разоблачила агентурную сеть Главного управления Генштаба России, которая помогала врагу в захвате нашей страны. В нее входил народный депутат Андрей Деркач.

Согласно данным следствия, Деркач курировал создание частных охранных предприятий в различных областях нашей страны, которые должны были поспособствовать быстрому захвату страны.

Россия готовит серию терактов в Беларуси, чтобы втянуть ее в войну против Украины, - разведка

Россия готовится совершить серию терактов в Беларуси. Таким образом планирует втянуть страну в войну против Украины. РФ готовит ряд провокаций в отношении инфраструктурных объектов и гражданского населения в стране.

"Для этого в город Мозырь под видом гражданского населения прибыли диверсионные группы. В их состав входят кадровые сотрудники главного разведывательного управления РФ и наемники частных военных компаний, контролируемых Пригожиным и Шойгу", - пишет пресс-служба разведки.

Невероятные украинцы перевыполнили план по Байрактарам: за 3 дня собрали 600 миллионов

Украинцы откликнулись на призыв Сергея Притулы по сбору средств на покупку "Байрактаров", и всего за три дня скинулись на общую сумму в 600 миллионов гривен. Тем самым неравнодушные граждане перевыполнили план и задачу - требовалось за неделю собрать пол миллиарда.

Это с восхищением и благодарностью констатировал сам шоумен и волонтер в своем Telegram. "Четвертый не лишний. Невероятные украинцы перевыполнили план по Байрактарам!" - пишет Притула.

Лавров назвал кандидатство Украины подготовкой ЕС и НАТО к войне с Россией

Евросоюз вместе с НАТО собирают "коалицию" для борьбы, а по большому счету, якобы "для войны против России". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. С соответствующим заявлением он выступил комментируя предоставление статуса кандидата в ЕС Украине и Молдове.

Он также сравнил ЕС и НАТО с гитлеровской Германией. "Когда начиналась Вторая мировая война, Гитлер под свои знамена собрал значительную часть, если не большую часть европейских стран для войны против СССР. Сейчас ЕС вместе с НАТО собирают современную коалицию для борьбы, а по большому счету войны с Россией", - считает Лавров.

В США отменили исторически важное решение, которое давало право на аборты

Верховный суд США отменил решение по делу "Роу против Уэйда" 1973 года, которое давало женщинам конституционное право на аборт.

Отменив аборт как конституционное право, постановление суда восстановило способность штатов запрещать его. Отмечается, что 26 штатов либо уверены, либо считают, что могут запретить аборты. Сообщается, что 13 штатов могут запретить аборт в течение 30 дней из-за принятых ранее законов об их запрете.

Погода принесет неожиданные сюрпризы: на какие области обрушатся дожди

Погода в Украине на выходных ожидается нестабильная и местами пройдут дожди, а местами снова станет жарко. Температура воздуха снова начнет подниматься и возможен ветер со штормовыми порывами.

Какая погода будет в Украине в ближайшие выходные - читайте в материале Styler.