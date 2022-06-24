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СБУ викрила агентурну мережу розвідки Росії, до якої входив нардеп Деркач

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П'ятниця 24 червня 2022 13:50
СБУ викрила агентурну мережу розвідки Росії, до якої входив нардеп Деркач Фото: Андрій Деркач, народний депутат України (wiki)
Автор: Сергій Пишкін

Служба безпеки України викрила агентурну мережу Головного управління Генштабу Росії, яка допомагала ворогу у захоплені нашої країни. До неї входив народний депутат Андрій Деркач.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

Згідно з даними слідства, Деркач курував створення приватних охоронних підприємств в різних областях нашої країни, які повинні були посприяти швидкому захопленню країни.

Наразі розпочато досудове розслідування проти народного депутата.

Як відзначають у СБУ, розробку мережі було нейтралізовано ще на початку повномасштабного вторгнення Росії під час затримання колишнього помічника нардепа Ігоря Колєснікова. Останній був співробітником ГУ ГШ Росії із позивним "Ветеран" та виступав зв’язківцем і фінансовим кур’єром між спецслужбами країни-окупанта і Деркачем.

Яку роль відігрував Деркач?

Народного депутата завербували ще у 2016 році. З ним особисто працювало вище керівництво ГРУ - начальник управління Ігор Костюков і його перший заступник Володимир Алєксєєв.

"Нардеп, зокрема, отримував кошти від ГУ ГШ РФ для створення приватних охоронних структур, які ворог планував використати для захоплення України. На реалізацію своїх планів ГРУ виділяло по 3-4 мільйони доларів США раз на кілька місяців. Як свідчать матеріали слідства, значна частина цих коштів осіла в кишенях Деркача", - пише пресслужба СБУ.

Колєсніков, зі свого боку, після затримання, дав багато свідчень щодо діяльності мережі та її роль у повномасштабній війні. Вже в травні йому оголосили вирок через держзраду.

"Під час входження військ, коли буде зрозуміло, що міста здаються, ці ЧОПи повинні були забезпечувати проходження техніки, сідати на броню з російськими прапорами, і таким чином забезпечувати мирний вхід у міста", – заявив Колєсніков.

ГРУ, як зауважив зрадник, під час захоплення Києва повинно було використати дві бригади спецназу й сили операції, які б зайшли з території Білорусі.

"Звідти - швидко просунутися до Києва, захопити Урядовий квартал і зібрати віче у Верховній раді, яке б проголосувало за створення нового уряду. Однак ці плани були повністю зруйновані українськими захисниками", - додає СБУ.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що минулого року РНБО України ввела санкції проти Андрія Деркача.

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