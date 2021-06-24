RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

СБУ проводить слідчі дії по справі Медведчука: що відомо

Автор: Олег Черниш, Анастасія Рокитна

Служба безпеки України проводить слідчі дії по справі народного депутата Віктора Медведчука. Політика підозрюють у державній зраді.

Про це повідомили РБК-Україна у прес-службі СБУ.

У СБУ підтвердили, що зараз проходять слідчі дії по цій справі, але деталі будуть згодом.

"Слідчі СБУ і ДБР проводять слідчі дії в рамках кримінального провадження, у якому оголошені підозри народним депутатам Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку", - повідомили РБК-Україна у прес-службі.

Крім того, депутат від ОТЗЖ Ренат Кузьмін повідомив на своєму Telegram-каналі, що сьогодні з самого ранку правоохоронці проводять чергові обшуки у Медведчука.

"Цього разу обшукують не тільки партійний офіс, кабінети і житла найближчих соратників, що вже стало традицією для діючої влади. Цього разу з обшуками приїхали ще й до мами дружини Медведчука і на повному серйозі намагаються знайти докази державної зради зятя", - повідомив він.

Нагадаємо, 11 травня Віктору Медведчуку і його соратнику по ОПЗЖ Тарасу Козаку оголосили підозру.

Як писало РБК-Україна, 13 травня суд обрав запобіжний захід Медведчуку, відправивши його під цілодобовий домашній арешт.

Читайте РБК-Україна в Google News
Віктор Медведчукобшук