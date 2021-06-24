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СБУ проводит следственные действия по делу Медведчука: что известно

Автор: Олег Черныш, Анастасия Рокитна

Служба безопасности Украины проводит следственные действия по делу народного депутата Виктора Медведчука. Политика подозревают в государственной измене.

Об этом сообщили РБК-Украина в пресс-службе СБУ.

В СБУ подтвердили, что сейчас проходят следственные действия по этому делу, но подробности будут позже.

"Следователи СБУ и ГБР проводят следственные действия в рамках уголовного производства, в котором объявлены подозрения народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку", - сообщили РБК-Украина в пресс-службе.

Кроме того, депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин сообщил на своем Telegram-канале, что сегодня с самого утра правоохранители проводят очередные обыски у Медведчука.

"В этот раз обыскивают не только партийный офис, кабинеты и жилища ближайших соратников, что уже стало традицией для действующей власти. В этот раз с обысками приехали еще и к маме жены Медведчука и на полном серьезе пытаются найти доказательства государственной измены зятя", - сообщил он.

Напомним, 11 мая Виктору Медведчуку и его соратнику по ОПЗЖ Тарасу Козаку объявили подозрение.

Как писало РБК-Украина, 13 мая суд избрал меру пресечения Медведчуку, отправив его под круглосуточный домашний арест.

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Виктор Медведчукобыск