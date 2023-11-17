СБУ прикрыла еще 5 схем для уклонистов, среди делков "борец с коррупцией"

СБУ задержала 7 организаторов схем, среди них таксист-иностранец, чиновница больницы и псевдоактивист, выдававший себя за "борца с коррупцией". Уклонисты могли сбежать за границу за сумму до 7 тысяч долларов. Стоимость зависела от срочности выезда и "способа" незаконного пересечения границы.

Черновцы

СБУ задержала местного бизнесмена, который за деньги переводил потенциальных призывников в соседнюю страну "лесными тропами". Во время общения с клиентами мошенник называл себя "советником главы комитета по предотвращению коррупции в подразделениях ВСУ".

Черкассы

Поймали медработницу, которая за деньги предлагала оформить женам военнообязанных оформить фиктивную группу инвалидности. Благодаря таким документам мужчины хотели уехать из Украины как сопровождающие.

Львов

43-летний гражданин одной из стран Южного Кавказа, проживающий в Украине, через посредников пытался найти желающих избежать мобилизации.

Фигурант за деньги предлагал сделать фиктивные пенсионные удостоверения по инвалидности.

Винницкая область

СБУ задержала двух местных жителей. Они на лодках переправляли уклонистов через пограничную реку. За дополнительную плату в размере тысячи евро дельцы обещали своим клиентам оформить документы для дальнейшей легализации за границей.

Ровенская область

Двое мужчин в тандеме отправляли военнообязанных в ЕС. Один из них искал клиентов, а другой переправлял беглецов через так называемую "зеленку".

По всем разоблаченным фактам продолжаются расследования. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Фото: СБУ прикрыла еще 5 схем для уклонистов (ssu.gov.ua)

Скандалы с уклонами

Недавно СБУ сообщила, что разоблачила еще 4 схемы переправки мужчин за границу. Среди нарушителей был чиновник ВВК, который приписывал мужчина болезни за деньги.

Ранее на Закарпатье пограничники задержали организаторов схемы по переправке уклонистов за границу. Они "помогали" беглецам за 3000 долларов.

А сотрудники ГБР поймали "на горячем" правоохранителя в Волынской области. Он за 8 тысяч долларов отправлял уклонистов за границу под видом инвалидов.