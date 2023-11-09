ua en ru
Чт, 09 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Исследование Тисы". В Закарпатье задержали организаторов схемы для уклонистов

Закарпатье, Четверг 09 ноября 2023 16:48
UA EN RU
"Исследование Тисы". В Закарпатье задержали организаторов схемы для уклонистов Фото: на Закарпатье задержали организаторов схемы для уклонистов (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Закарпатье пограничники задержали организаторов схемы по переправке уклонистов за границу.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Государственной пограничной службы Украины.

На Закарпатье пограничники задержали троих организаторов переправки мужчин через границу.

"Незаконный пакет услуг для "исследователей Тисы" - трансфер, проживание и гидрокостюм", - сообщили в ГНСУ.

Фото: на Закарпатье задержали организаторов схемы по переправке уклонистов (t.me/DPSUkr)

Пограничники сообщили, что по замыслу "клиент" должен был пересечь реку Тиса, глубина которой сейчас достигает четырех метров. Организаторы "помогали" уклоняющимся за 3000 долларов. В пакет "исследователя Тисы" входили "услуги" по доставке до границы, предоставление места жительства и обеспечение гидрокостюмом.

Выезд мужчин призывного возраста за границу

После полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины в стране было введено военное положение. Мужчинам призывного возраста запрещено уезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений.

Недавно два подростка пытались помочь уклонистам добраться до реки Тиса и переправиться на надувных кругах в виде "пончиков". Подростки получали за свои "услуги" по 100 долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
прикордонники окупанти Граница с Украиной Война России против Украины
NEWS
Более тысячи окупантов и 36 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине
Более тысячи окупантов и 36 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине
DAILY
На встречных курсах. Чем важны переговоры Байдена с Си Цзиньпином и чего ждать Украине
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина На встречных курсах. Чем важны переговоры Байдена с Си Цзиньпином и чего ждать Украине