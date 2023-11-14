"Таксисты", дельцы и работник ВВК: СБУ разоблачила новые масштабные схемы для уклонистов

В Украине было заблокировано еще 4 схемы для уклонистов в разных регионах. Злоумышленники помогали беглецам выбраться за границу или избежать призыва путем подделки документов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ .

Так, в разных регионах Украины задержаны организаторы схем, в которых также фигурировал работник военно-врачебной комиссии и несколько человек с уголовным прошлым.

"За деньги они предлагали уклонистам различные "варианты", как избежать призыва с последующим побегом за границу на основании поддельных документов или вне контрольно-пропускных пунктов", - отметили в СБУ.

Сумма таких "услуг" зависела от срочности и способа пересечения границы, составляя в среднем около 10 тысяч долларов.

В Хмельницком:

разоблачен чиновник местной военно-врачебной комиссии. За разные суммы взяток он "дописывал" призывникам тяжелые заболевания как основание для "списания" с военной службы.

В Одесской области:

нейтрализована международная преступная группа, которая занималась нелегальными "перевозками" в соседнюю европейскую страну.

Злоумышленники довозили уклонистов до границы на собственных авто или такси, а затем "переводили" их за границу лесными тропами или понтонами через реку.

"В состав банды входил одессит-уголовник по прозвищу "Бастион" и двое его подельников-иностранцев", - отметили в Службе безопасности.

Для поиска "клиентов" организаторы схемы создали Телеграм-канал. При этом деньги за свои "услуги" просили перечислять в криптовалюте.

В Киеве:

задержан мужчина, который продавал уклонистам поддельные документы о непригодности к службе по состоянию здоровья.

Злоумышленником оказался 53-летний гражданин одной из стран Ближнего Востока, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности.

СБУ задержала его при получении денег от клиента.

Во Львовской области:

задержан 51-летний житель Самборского района, который при поддержке местного криминалитета переправлял уклонистов за границу через заранее подготовленные "лесные маршруты".

Фото: Служба безопасности Украины разоблачила организаторов схем для уклонистов (ssu.gov.ua)