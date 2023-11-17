СБУ прикрила ще 5 схем для ухилянтів, серед ділків "борець з корупцією"

СБУ затримала 7 організаторів схем, серед них таксист-іноземець, посадовиця лікарні та псевдоактивіст, який видавав себе за "борця з корупцією". Ухилянти могли втекти за кордон за суму до 7 тисяч доларів. Вартість залежала від терміновості виїзду та "способу" незаконного перетину кордону.

Чернівці

СБУ затримала місцевого бізнесмена, який за гроші переводив потенційних призовників до сусідньої країни "лісовими стежками". Під час спілкування з клієнтами шахрай називав себе "радником голови комітету з питань запобігання корупції в підрозділах ЗСУ".

Черкаси

Спіймали медпрацівницю, яка за гроші пропонувала оформити дружинам військовозобов’язаних оформити фіктивну групу інвалідності. Завдяки таким документам чоловіки хотіли виїхати з України як супроводжуючі особи.

Львів

43-річний громадянин однієї з країн Південного Кавказу, який проживає в Україні, через посередників намагався знайти охочих до ухилення від мобілізації.

Фігурант за гроші пропонував зробити фіктивні пенсійні посвідчення з інвалідності.

Вінницька область

СБУ затримала двох місцевих жителів. Вони на човнах переправляли ухилянтів через прикордонну річку. За додаткову плату у розмірі тисячі євро ділки обіцяли своїм клієнтам оформити документи для подальшої легалізації за кордоном.

Рівненська область

Двоє чоловіків у тандемі відправляли військовозобов'язаних до ЄС. Один з них шукав клієнтів, а інший переправляв втікачів через так звану "зеленку".

За всіма викритими фактами тривають розслідування. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Фото: СБУ прикрила ще 5 схем для ухилянтів (ssu.gov.ua)

Скандали з ухилянтами

Нещодавно СБУ повідомила, що викрила ще 4 схеми переправлення чоловіків за кордон. Серед порушників був посадовець ВЛК, який приписував чоловік хвороби за гроші.

Раніше на Закарпатті прикордонники затримали організаторів схеми з переправляння ухилянтів за кордон. Вони "допомагали" втікачам за 3000 доларів.

А співробітники ДБР спіймали "на гарячому" правоохоронця у Волинській області. Він за 8 тисяч доларів відправляв ухилянтів за кордон під виглядом інвалідів.