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На Волыни правоохранитель помогал мужчинам сбежать за границу: брал по 8 тысяч долларов

Волынь, Среда 15 ноября 2023 12:13
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На Волыни правоохранитель помогал мужчинам сбежать за границу: брал по 8 тысяч долларов Фото: на Волыни правоохранитель помогал мужчинам бежать за границу (dbr.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

В Волынской области задержан правоохранитель, организовавший схему выезда мужчин за границу. За свои "услуги" он потребовал 8 тысяч долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

ГБР задокументировало, как один из "клиентов" на границе назвал заранее оговоренный пароль. Уклониста оформляли как якобы лицо с инвалидностью, но никаких документов при этом не было. Правоохранители установили, что этот мужчина уже вернулся в Украину.

Чиновник одного из правоохранительных органов Волынской области брал деньги траншами: 4,5 тысячи долларов за начало подготовки к выезду за границу, еще 1,5 тысячи перед выездом, а остальные 2 тысячи после выезда. Их передавало доверенное лицо.

Злоумышленника задержали "на горячем" - при получении последней части денег. Правоохранителю объявили подозрение по ч. 3 ст. 332 УК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Выезд мужчин за границу

Напомним, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину была объявлена всеобщая мобилизация. Мужчинам призывного возраста запрещено выезжать за границу, а также нужно встать на военный учет.

Детальнее о том, кого точно не мобилизуют в армию - читайте в материале РБК-Украина.

Скандалы с уклонами

Недавно СБУ сообщила, что разоблачила еще 4 схемы переправки мужчин за границу. Среди нарушителей был чиновник ВВК, который приписывал мужчина болезни за деньги.

Также ранее на Закарпатье пограничники задержали организаторов схемы по переправке уклонистов за границу. Они "помогали" беглецам за 3000 долларов.

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Волынская область волинь мошенническая схема выезд за границу
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