Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

СБУ повторно ударила по нефтяным вышкам РФ в Каспийском море

Фото: СБУ второй раз за неделю ударила по российским вышкам в Каспии (СБУ)
Автор: Валерий Ульяненко, Юлия Акимова

Беспилотники Службы безопасности Украины нанесли повторный удар по нефтедобывающим платформам РФ в Каспийском море. В результате атаки производственные процессы приостановлены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в СБУ.

Дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ второй раз на этой неделе успешно атаковали нефтедобывающую платформу им. Кроме того, была поражена другая платформа - им. Корчагина. Оба объекта принадлежат компании "Лукойл-Нижневолжскнефть" и работают в Каспийском море.

Фото: атака дронов по нефтедобывающей платформе РФ (СБУ)

Фото: атака дронов по нефтедобывающей платформе РФ (СБУ)

Согласно предварительной информации, беспилотники СБУ повредили критическое оборудование на обеих ледостойких платформах, что привело к приостановке производственных процессов.

Месторождение им. Филановского является одним из крупнейших разведанных в РФ и в российском секторе Каспия. Его запасы оцениваются в 129 млн тонн нефти и 30 млрд кубометров газа.

"СБУ продолжает системную работу, направленную на сокращение поступлений в бюджет РФ от нефтегазового сектора. Частота, география и точность ударов - это сигнал РФ, что пока продолжается ее агрессия, "бавовна" будет гореть на всех российских объектах, которые работают на войну", - сообщил информированный источник в СБУ.

 

Атаки на нефтяные объекты РФ

Атаки на нефтяные объекты РФ позволяют сокращать запасы топлива для армии оккупантов и наносят экономические потери военной машине Кремля. Координационная работа СБУ, ССО, ГУР и СБС суммарно вывела из строя около 20% мощностей нефтепереработки в России, что привело к топливному кризису и усложнило логистику.

Ранее дроны СБУ успешно поразили нефтеперерабатывающий завод "Орскнефтеоргсинтез", расположенный в 1400 км от территории Украины.

РБК-Украина также писало, что дроны СБУ поразили и вывели из строя нефтеперекачивающую станцию "Тиньговатово" в Чувашской республике Российской Федерации.

Служба безопасности УкраиныРоссийская ФедерацияЛУКОЙЛ-УкраинаКаспийское мореДрони