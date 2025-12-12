СБУ повторно вдарила по нафтових вишках РФ у Каспійському морі

Безпілотники Служби безпеки України завдали повторного удару по нафтовидобувних платформах РФ у Каспійському морі. Внаслідок атаки виробничі процеси призупинено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в СБУ.
Далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ вдруге цього тижня успішно атакували нафтовидобувну платформу ім. Філановського. Крім того, було уражено іншу платформу - ім. Корчагіна. Обидва об’єкти належать компанії "Лукойл-Нижневолжскнефть" і працюють у Каспійському морі.
Згідно з попередньою інформацією, безпілотники СБУ пошкодили критичне обладнання на обох льодостійких платформах, що призвело до призупинення виробничих процесів.
Родовище ім. Філановського є одним із найбільших розвіданих у рф та в російському секторі Каспію. Його запаси оцінюють у 129 млн тонн нафти та 30 млрд кубометрів газу.
"СБУ продовжує системну роботу, спрямовану на скорочення надходжень до бюджету РФ від нафтогазового сектору. Частота, географія та точність ударів - це сигнал РФ, що доки триває її агресія, "бавовна" палатиме на всіх російських об’єктах, які працюють на війну", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.
Атаки на нафтові об'єкти РФ дозволяють скорочувати запаси палива для армії окупантів і завдають економічних втрат воєнній машині Кремля. Координаційна робота СБУ, ССО, ГУР та СБС сумарно вивела з ладу близько 20% потужностей нафтопереробки в Росії, що спричинило паливну кризу та ускладнило логістику.
Раніше дрони СБУ успішно вразили нафтопереробний завод "Орськнафтооргсинтез", розташований за 1400 км від території України.
РБК-Україна також писало, що дрони СБУ уразили та вивели з ладу нафтоперекачувальну станцію "Тиньговатово" в Чуваській республіці Російської Федерації.