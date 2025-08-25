ua en ru
Пн, 25 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В СБУ предупредили подростков об опасности работы на Россию

Понедельник 25 августа 2025 17:35
UA EN RU
В СБУ предупредили подростков об опасности работы на Россию Иллюстративное фото: Россия пытается завербовать украинских подростков (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия пытается вербовать украинских подростков для того, чтобы их руками совершать в Украине теракты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеокампанию ОО "Гідність онлайн", СБУ, ювенальную полицию и Генпрокуратуру "Не ведись. Тебя используют".

Только за первые шесть месяцев 2025 года зафиксировано 70 случаев привлечения украинских детей к военным преступлениям. Им предлагают «легкие деньги» через Telegram за совершение терактов.

За сотрудничество с врагом предусмотрено до 15 лет тюрьмы, даже если исполнитель - несовершеннолетний. Также были случаи, когда россияне подрывали своих агентов во время выполнения заданий.

Если подросткам пишут представители спецслужб РФ, необходимо сообщить:

  • по номеру 102;
  • в чатботы @Unsee_nebot или @Spaly_fsb_bot.

Вербовка подростков

Напомним, еще в марте Служба безопасности Украины предупреждала, что Россия ведет охоту на украинских детей в соцсетях. Их пытаются завербовать и использовать для совершения терактов.

Подросткам предлагают за деньги "забрать пакет в одном месте и перенести в другое". Но затем взрывчатку взрывают вместе с "курьером".

В частности, 19 мая стало известно, что в Киеве задержали 17-летнего парня. Он должен был по приказу ФСБ заложить самодельную взрывчатку в здании ТЦК.

Теперь подростку грозит до 12 лет тюремного заключения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины ФСБ Теракт Война в Украине
Новости
Россия целенаправленно бьет по энергетике Украины накануне зимы, - Зеленский
Россия целенаправленно бьет по энергетике Украины накануне зимы, - Зеленский
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы