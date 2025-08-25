В СБУ предупредили подростков об опасности работы на Россию

Россия пытается вербовать украинских подростков для того, чтобы их руками совершать в Украине теракты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеокампанию ОО "Гідність онлайн", СБУ, ювенальную полицию и Генпрокуратуру "Не ведись. Тебя используют".

Только за первые шесть месяцев 2025 года зафиксировано 70 случаев привлечения украинских детей к военным преступлениям. Им предлагают «легкие деньги» через Telegram за совершение терактов. За сотрудничество с врагом предусмотрено до 15 лет тюрьмы, даже если исполнитель - несовершеннолетний. Также были случаи, когда россияне подрывали своих агентов во время выполнения заданий.

Вербовка подростков

Напомним, еще в марте Служба безопасности Украины предупреждала, что Россия ведет охоту на украинских детей в соцсетях. Их пытаются завербовать и использовать для совершения терактов.

Подросткам предлагают за деньги "забрать пакет в одном месте и перенести в другое". Но затем взрывчатку взрывают вместе с "курьером".

В частности, 19 мая стало известно, что в Киеве задержали 17-летнего парня. Он должен был по приказу ФСБ заложить самодельную взрывчатку в здании ТЦК.

Теперь подростку грозит до 12 лет тюремного заключения.