СБУ сорвала теракт в Киеве: ФСБ хотела взорвать ТЦК руками 17-летнего агента

Контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила еще один теракт, который российские спецслужбы планировали совершить в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, вражеским соратником оказался 17-летний парень, который уже имеет подозрение от правоохранителей за поджог военных авто. Однако суд выпустил его из-под стражи на домашний арест.

Воспользовавшись этим, юноша в мессенджере повторно вышел на куратора из ФСБ и сообщил ему о готовности к выполнению задач.

Во время проведения оперативных мероприятий сотрудники СБУ "перехватили" информацию: фигурант получил от россиян новое задание - взорвать здание местного ТЦК.

Россияне направили парню координаты тайника с самодельным взрывным устройством, сделанным на основе пластида. Затем он должен был скрыто заложить взрывчатку под стенами военного объекта. При этом российская спецслужба планировала дистанционно взорвать ее вместе со своим несовершеннолетним соратником.

Сотрудники СБУ задержали фигуранта "на горячем", когда он забрал взрывчатку из тайника и направлялся к определенной "цели".



На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили агенту о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (приготовление к террористическому акту, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Кроме этого решается вопрос о дополнительной квалификации его действий по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас подросток находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.