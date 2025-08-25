ua en ru
У СБУ попередили підлітків про небезпеку роботи на Росію

Понеділок 25 серпня 2025 17:35
У СБУ попередили підлітків про небезпеку роботи на Росію Ілюстративне фото: Росія намагається завербувати українських підлітків (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія намагається вербувати українських підлітків для того, щоб їхніми руками здійснювати в Україні теракти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеокампанію ГО "Гідність онлайн", СБУ, ювенальну поліцію та Генпрокуратуру "Не ведись. Тебе використовують".

Лише за перші шість місяців 2025 року зафіксовано 70 випадків залучення українських дітей до воєнних злочинів. Їм пропонують "легкі гроші" через Telegram за вчинення терактів.

За співпрацю з ворогом передбачено до 15 років в'язниці, навіть якщо виконавець - неповнолітній. Також були випадки, коли росіяни підривали своїх агентів під час виконання завдань.

Якщо підліткам пишуть представники спецслужб РФ, необхідно повідомити:

  • за номером 102;
  • у чатботи @Unsee_nebot або @Spaly_fsb_bot.

Вербування підлітків

Нагадаємо, ще в березні Служба безпеки України попереджала, що Росія веде полювання на українських дітей у соцмережах. Їх намагаються завербувати та використовувати для здійснення терактів.

Підліткам пропонують за гроші "забрати пакет в одному місці та перенести в інше". Але потім вибухівку підривають разом із "кур'єром".

Зокрема, 19 травня стало відомо, що в Києві затримали 17-річного хлопця. Він мав за наказом ФСБ закласти саморобну вибухівку в будівлі ТЦК.

Тепер підлітку загрожує до 12 років тюремного ув'язнення.

