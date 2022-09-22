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СБУ показала уникальные кадры обмена 215 украинских пленных

Новина українською →
Украина, Четверг 22 сентября 2022 18:52
СБУ показала уникальные кадры обмена 215 украинских пленных Фото: появились новые кадры обмена пленными 21 сентября между Украиной и Россией (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

СБУ показала уникальные кадры обмена пленными, который состоялся в среду, 21 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Судя по кадрам, обмен пленными проводился в Репкинском районе Черниговской области, граничащий с Беларусью.

СБУ показала уникальные кадры обмена 215 украинских пленных

По времени он проводился с утра и до позднего вечера.

"Это событие растрогало всю Украину. Многие работали над тем, чтобы наши Герои наконец вернулись домой, - говорится в подписи к кадрам. - Это без преувеличения - исторический момент. Мы хотим показать уникальные кадры, как происходил обмен, самые первые и искренние эмоции украинских защитников, которые знали - о них не забудут и обязательно вернут домой".

Что известно об обмене пленными 21 сентября

Украина вернула 215 наших военных, среди которых 108 бойцов "Азова" в рамках обмена пленными с Россией.

При этом Украина передала России бывшего нардепа и одного из лидеров "Оппозиционной платформы За жизнь" Виктора Медведчука. Его обменяли на 200 украинских защитников. Интересно, что в официальной сводке Минобороны РФ, в которой Кремль признал обмен 55 оккупантов, нет ни слова о куме президента РФ Викторе Медведчуке. Об обмене Медведука, судя по информации росСМИ, заявил сегодня главарь боевиков так называемой "ДНР" Денис Пушилин.

Кого обменяла Украина?

Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что вернули Дениса "Редиса" Прокопенко, Сергея "Волыну" Волынского, Святослава "Калину" Паламара, Олега Хоменко, Евгения Бову, Дениса Шлегу, Екатерину Полищук, Марьяну Момонову и других.

Среди освобожденных военнослужащие НГУ, ВМС Украины, ВСУ, ГНСУ, ТРО, НПУ, СБУ, Гостаможслужбы, ДССТ, а также двое гражданских. С полным списком освобожденных можно ознакомиться по ссылке.

Кроме этого, чиновник подтвердил возвращение из российского плена 10 иностранных бойцов.

Среди освобожденных есть те, кто пережил теракт в Еленовке и 9 полицейских.

Почему РФ согласилась на обмен пленными?

По словам замминистра обороны Анну Маляр, российские власти хотели оглашением мобилизации 21 сентября информационно перебить тему обмена пленными. Но получили обратный и двойной эффект.

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