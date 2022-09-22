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Кремль хотел "перебить" мобилизацией тему обмена, а сработало наоборот, - Минобороны

Новина українською →
Киев, Четверг 22 сентября 2022 10:11
Кремль хотел "перебить" мобилизацией тему обмена, а сработало наоборот, - Минобороны Фото: заместитель главы Минобороны Анна Маляр (facebook.com/ganna maliar)
Автор: Мария Кучерявец

Российские власти хотели оглашением мобилизации 21 сентября информационно перебить тему обмена пленными. Но получили обратный и двойной эффект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр в Telegram.

"Информационно Кремль пытался мобилизацией перебить тему обмена. Такая традиционная бесхитростная тактика", - написала Маляр.

По ее словам, сначала в Кремле хотели объявить мобилизацию 20 сентября, но осознали, что технологически целесообразнее об этом сообщать в день обмена.

"Впрочем, сработало это наоборот - удвоился информационный эффект. Никакого поглощения или перебивания темы не получилось", - отметила Маляр.

Напомним, ночью стало известно, что Украина и РФ провели самый масштабный обмен пленными, вернув домой 215 украинцев , среди которых и защитники "Азовстали". Взамен же было передано кума Путина Виктора Медведчука и 55 оккупатнов.

Добавим, впоследствии стало известно, что в рамках обмена домой вернули наших воинов, переживших теракт в Оленовке Донецкой области.

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Кремль Обмен пленными
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