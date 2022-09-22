О Медведчуке ни слова. В РФ признали обмен пленными с Украиной

В России признали обмен пленными с Украиной, в ходе которого РФ вернула 55 российских оккупантов. При этом о куме президента РФ Викторе Медведчуке, которого тоже обменяли, в сводке Минобороны РФ не сказано ни слова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ .

При этом в сводке Минобороны РФ ни слова не сказано о куме президента РФ Владимира Путина Викторе Медведчуке, которого тоже обменяли 21 сентября.

В Миноброны РФ назвали прошедший обмен пленными "сложным" и заявили, что российским оккупантам, убивавшим украинцев, якобы "в плену грозила смертельная опасность".

Как сообщалось, Украина передала России бывшего нардепа и одного из лидеров "Оппозиционной платформы За жизнь" Виктора Медведчука. Его обменяли на 200 украинских защитников.

Напомним, Украина вернула 215 наших военных, среди которых 108 бойцов "Азова" в рамках обмена пленными с Россией.

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