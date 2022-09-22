СБУ показала унікальні кадри обміну 215 українських полонених

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

Судячи з кадрів, обмін полоненими проводився в Репкінському районі Чернігівської області, що межує з Білоруссю.

По часу він проводився з ранку і до пізнього вечора.

"Ця подія розчулила всю Україну. Багато людей працювали над тим, щоб наші Герої нарешті повернулись додому, - йдеться у підпису до кадрів. - Це без перебільшення - історичний момент. Ми хочемо показати унікальні кадри, як саме відбувався обмін, найперші та найщиріші емоції українських захисників, які знали - про них не забудуть та обов'язково повернуть додому".

Що відомо про обмін полоненими 21 вересня

Україна повернула 215 наших військових, серед яких 108 бійців "Азову" у рамках обміну полоненими з Росією.

При цьому Україна передала Росії колишнього нардепа та одного з лідерів "Опозиційної платформи За життя" Віктора Медведчука. Його обміняли на 200 українських захисників.

Цікаво, що в офіційному зведенні Міноборони РФ, в якому Кремль визнав обмін 55 окупантів, немає жодного слова про кума президента РФ Віктора Медведчука. Про обмін Медведчука, судячи з інформації росЗМІ, заявив сьогодні ватажок бойовиків так званої "ДНР" Денис Пушилін.

Кого обміняла Україна?

Голова Офіса президента Андрій Єрмак розповів, що повернули: Дениса "Редіса" Прокопенка, Сергія "Волину" Волинського, Святослава "Калину" Паламара, Олега Хоменка, Євгенія Бову, Дениса Шлегу, Катерину Поліщук, Мар'яну Момонову та інших.

Серед звільнених військовослужбовці НГУ, ВМС України, ЗСУ, ДПСУ, ТрО, НПУ, СБУ, Держмитслужби, ДССТ, а також двоє цивільних. З повним списком звільнених можна ознайомитися за посиланням.

Окрім цього, посадовець підтвердив повернення з російського полону 10 іноземних бійців.

Серед звільнених є ті, хто пережив теракт у Оленівці та 9 поліцейських.

Чому РФ погодилася на обмін полоненими?

За словами заступника міністра оборони Ганну Маляр, російська влада хотіла оголошенням мобілізації 21 вересня інформаційно перебити тему обміну полоненими. Але отримали зворотний та подвійний ефект.