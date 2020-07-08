В СБУ відреагували на заяву екс-керівництва НБУ про "заморожування допомоги МВФ Україні"

Фото: СБУ (РБК-Україна)

Екс-чиновників закликали утриматися від подібних заяв

Служба безпеки України відреагувала на заяву екс-керівництва Національного банку про те, що МВФ має "заморозити" співпрацю з Україною і зажадати достроково погасити кредити. У спецслужбі закликали "не сіяти панічні настрої".

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"Сьогодні у багатьох засобах масової інформації поширюються коментарі колишнього керівництва НБУ, яке заявило про те, що МВФ має "заморозити" співпрацю з Україною і зажадати достроково погасити кредити.

Служба безпеки України поважає право кожного громадянина на свободу слова, однак вважає неприпустимим заяви, які можуть завдати шкоди національній безпеці держави, зокрема, у фінансово-економічній сфері та негативно вплинути на ситуацію в країні", - йдеться в повідомленні.

У спецслужбі заявляють, що екс-чиновникам варто утриматися від таких заяв.

"Ми закликаємо всіх екс-чиновників утриматися від подібних неоднозначних коментарів і дбати про національні інтереси України, а не сіяти панічні настрої серед населення і розхитувати економічну стабільність держави", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, 6 липня екс-глава НБУ Валерія Гонтарєва в інтерв'ю виданню The Central Banker сказала, що МВФ повинен заморозити співпрацю з Україною і зажадати достроково погасити кредити, поки президент Володимир Зеленський не призначить незалежного голову Національного банку, який не буде співпрацювати з економічними групами впливу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нового главу Нацбанку можуть призначити наступного тижня.

РБК-Україна писало, що 3 липня парламент відправив у відставку главу Нацбанку Якова Смолія, який раніше написав заяву за власним бажанням. За його словами, на нього здійснювався "політичний тиск".

Серед іншого, Смолій заявляв, що від нього вимагали включити "друкарський верстат" для емісії гривні.

Крім цього, джерело РБК-Україна розповіло, що Смолія може замінити голова правління "Укргазбанку" Кирило Шевченко.