Названо ймовірного кандидата на посаду голови НБУ

Фото: Кирило Шевченко (ukrgasbank com)

НБУ може очолити голова правління "Укргазбанку" Кирило Шевченко

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з головою правління "Укргазбанку" Кирилом Шевченком. Його можуть розглядати як ймовірного кандидата на посаду голови НБУ.

Про це РБК-Україна повідомили інформовані джерела.

Також, за словами одного із співрозмовників, голоси за відставку Якова Смолія у Верховній раді є.

"Але питання відставки і призначення нового ще остаточно не вирішене", - додало джерело.

Шевченко займає пост голови правління "Укргазбанку" з травня 2015 року, до цього був першим заступником і виконував обов'язки голови правління. У 2012-2014 роках був радником керівника "Ощадбанку".

Загалом у банківській сфері з 1994 року, працював в "Українському кредитному банку" (зараз А-Банк), в банку "Фінанси та Кредит", в якому пропрацював понад 10 років, дійшовши до посади першого заступника голови правління.

Після цього очолював Державну іпотечну установу, в 2009 році кілька місяців був радником прем'єра Юлії Тимошенко.

Нагадаємо, вчора голова НБУ Яків Смолій подав у відставку і назвав причиною такого рішення "систематичний політичний тиск".

Президент України Володимир Зеленський вже вніс до Верховної ради постанову про звільнення Смолія.

На відставку Смолія відреагував і Міжнародний валютний фонд, який закликав українську владу зберегти незалежність центрального банку. У МВФ підкреслили, що незалежний НБУ є ключовим елементом сучасної макроекономічної політики.

У Офісі президента України закликали не шукати політичного підґрунтя у рішенні Смолія та заявили, що правління НБУ продовжить роботу на принципах незалежності та професійності.

У самому Нацбанку підкреслили, що поважають рішення голови правління і поділяють його застереження, які стосуються систематичного політичного тиску. У той же час інші члени правління залишаться на своїх посадах.

Яків Смолій керував Нацбанком з травня 2017 року, офіційно був призначений главою НБУ в березні 2018 року. Прийшов до структури на посаду заступника голови в квітні 2014 року.

Яків Смолій був в.о. голови Нацбанку з травня 2017 роки після Валерії Гонтаревої, офіційно був призначений главою НБУ в березні 2018 року. Прийшов до структури на посаду заступника голови в квітні 2014 року.

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Автор: Сергій Щербина