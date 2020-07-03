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Смолій: від НБУ вимагали друкувати гроші та змінити курс гривні

Новини » Економіка     03.07.2020 - 17:26
Смолій: від НБУ вимагали друкувати гроші та змінити курс гривні
Фото: Яків Смолій (Віталій Носач, РБК-Україна)

Вимоги лунали на нарадах за участі президента та прем’єр-міністра

Протягом останнього року на Національний банк здійснювався систематичний тиск. Від НБУ вимагали змінити політику та увімкнути "друкарський верстат" та довести курс до 30 гривень за долар.

Про це на брифінгу сказав екс-голова НБУ Яків Смолій.

"На багатьох нарадах за участі народних депутатів, представників уряду, прем’єр-міністра, президента звучали тези про те, що Національний банк повинен залити економіку грошима", - сказав він.

За його словами, йшлося про теж, що НБУ повинен змінити регуляторні акти, "щоб не регулювати банківський сектор".

Крім того, на цих нарадах говорили, що НБУ повинен "поставити курс, який вигідний окремому сектору економіки або експортерам".

"І доходило до такого глузду, де нам говорили, що ми заклали в бюджет інфляцію 11% і курс 30, а ви не хочете це робити. Я це розцінюю як тиск", - сказав він.

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада 3 липня відправила в відставку голову Національного банку України Якова Смолія.

Під час звіту у Верховній раді Яків Смолій сказав, що на Національний банк України протягом останнього часу здійснюється систематичний політичний тиск і від НБУ вимагають певних рішень.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України Національний банк України
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