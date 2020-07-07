Главу Нацбанку можуть призначити наступного тижня

Фото: Давид Арахамія (РБК-Україна)

Давид Арахамія не виключив, що Рада правління НБУ можуть змінити

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що призначення голови Національного банку України може відбутися вже наступного тижня. Він також не виключив, що Рада правління Нацбанку може бути змінений.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Я думаю, що ми будемо обирати голову Нацбанку і далі від цього буде залежати, яка буде команда", - зазначив Арахамія.

Нардеп зазначив, що новий глава НБУ повинен бути незалежним органом політично. У той же час, в обов'язки глави Нацбанку входить розвиток економічної політики України.

"Якщо взяти закон про НБУ, там не тільки один пункт про таргетування і управлінні інфляцією. Там про розвиток економіки і всі інші завдання, які потрібно втілювати в життя... Але треба бути незалежним від політики, а не від країни. У депутатів склалася думка, що НБУ бачить себе незалежним від України взагалі. І це викликало занепокоєння", - додав він.

Нагадаємо, Смолій подав у відставку з поста голови Нацбанку 1 липня. Своє рішення він пояснив політичним тиском з боку Офісу президента.

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський разом з керівництвом НБУ та учасниками фінансового ринку обговорили кандидатури нового голови Нацбанку.

Джерело РБК-Україна розповів, Смолія може замінити голова правління "Укргазбанку" Кирило Шевченко.

Крім того, глава парламентського фінансового комітету Данило Гетманцев заявив, що призначення нового глави НБУ має відбутися до 17 липня.