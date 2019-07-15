СБУ допитала генпродюсера NewsOne через телеміст

Фото: Василь Голованов (facebook.com)

Це був перший, але не останній допит

Служба безпеки України провела допит генерального продюсера телеканалу NewsOne Василя Голованова. Про це сам Голованов сказав в ефірі свого телеканалу.

Голованов уточнив, що він отримав дві повістки: перша була від Генеральної прокуратори, друга - від СБУ. "Сьогодні я був на допиті саме в СБУ", - сказав продюсер телеканалу.

Він повідомив, що давав підписку про нерозголошення, тому деталей розповісти не може. "Але відчуваю, що це перший, але не останній мій візит сюди", - додав він.

Голованов заявив, що вважає допити в СБУ тиском на свободу в Україні, оскільки "ситуація, яка розгорілася, максимально використовується політичними силами".

Нагадаємо, раніше генпродюсер телеканалу NewsOne Василь Голованов повідомив про те, що Генеральна прокуратура України викликала його на допит у справі про замах на держзраду шляхом проведення телемосту з Росією.

Зазначимо, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України проведе позапланову перевірку українського телеканалу NewsOne через намір провести телеміст з російським телеканалом.