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Генпродюсера NewsOne викликали на допит

Новини » Політика    10.07.2019 - 13:10
Генпродюсера NewsOne викликали на допит
Фото: Василь Голованов (facebook.com)

Голованов сказав, що прийде

Генеральна прокуратура України викликала на допит генпродюсера NewsOne Василя Голованова по справі замаху на держзраду шляхом проведення телемосту з РФ. Про це Голованов написав у Facebook.

Голованов написав, що йому сьогодні прийшла повістка і він готовий прийти в ГПУ протягом дня.

Генпродюсера NewsOne викликали на допит

Генпродюсера NewsOne викликали на допитФото: повістка (facebook.com/golovanov.vasiliy)

Нагадаємо, генпрокурор Юрій Луценко раніше заявляв, що до суду готується подання про арешт активів власників NewsOne. 

РБК-Україна писало, що телеканал NewsOne планував провести телеміст з російським державним каналом. У зв'язку з цим президент України Володимир Зеленський висловив обурення і заявив, що це дешевий піар перед виборами.

Зазначимо, що пізніше телеканал заявив, що не буде проводити телеміст. Натомість, ГПУ вже відкрила кримінальне провадження за фактом замах на вчинення державної зради проти України. 

У свою чергу, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України проведе позапланову перевірку українського телеканалу NewsOne  через намір провести телеміст з російським телеканалом.

Між Росією і Грузією припинилися прямі перельоти ГПУ викликала власника Newsonе на допит і готує арешт активів
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