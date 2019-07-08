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ГПУ викликала власника Newsonе на допит і готує арешт активів

Новини » Політика    08.07.2019 - 14:27
ГПУ викликала власника Newsonе на допит і готує арешт активів
Фото: Юрій Луценко (РБК-Україна)

ГПУ розслідує замах на вчинення державної зради з боку NewsOne

У зв'язку з намірами телеканалу NewsOne провести загальний телеміст з російським підсанкційним каналом ГПУ зареєструвала провадження про замах на вчинення державної зради проти України. Про це заявив генпрокурор Юрій Луценко в Facebook.

За словами Луценка, причетні - від власника каналу до ведучого, що оприлюднив анонс - викликані на допит.

"Готується подання до суду про арешт активів", - заявив він.

ГПУ викликала власника Newsonе на допит і готує арешт активів

Зазначимо, власник телеканалів "112" і NewsOne і ZIK Тарас Козак, близький до Віктора Медведчука.

Нагадаємо, що NewsOne скасував телеміст з Росією нібито через прямі погрози фізичної розправи стосовно журналістів і їх близьких.

РБК-Україна писало, що президент Володимир Зеленський назвав телеміст дешевим піаром перед виборами. Більше того, до Зеленського вже звернулися з боку Служби безпеки України з проханням провести позачергове засідання РНБО з приводу ситуації з телемостом.

Крім цього, секретар РНБО Олександр Данилюк назвав телеканал NewsOne "внутрішньокремлівською пропагандою з її філією в Києві".

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