Нацрада проведе перевірку NewsOne

Фото: Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України (facebook com Nacrada)

Перевірку проведуть після спроби провести телеміст з Москвою

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України проведе позапланову перевірку українського телеканалу NewsOne у зв'язку з наміром провести телеміст з російським телеканалом. Таке рішення було прийнято на засіданні у вівторок, 9 липня, яке транслювалося у Facebook.

Засідання Національної ради стосовно ініціативи телеканалів NewsOne і Росія 1 провести спільний телеміст. #НацРада Опубліковано Сергієм Костинським Вівторок, 9 липня 2019 р.

Під час засідання член Нацради Сергій Костинський заявив про необхідність провести відповідну перевірку та вжити заходів. "Настав час для абсолютно жорстких дій щодо телеканалів, які здійснюють психологічні операції щодо українців і української державності", - сказав він.

Нацрада також вирішила створити робочу групу за участю представників СБУ, РНБО, НАБУ і НАЗК, яка займатиметься протидією антиукраїнській діяльності в ЗМІ.

Нагадаємо, телеканал NewsOne планував провести 12 липня телеміст з Російською Федерацією. На каналі пояснювали такі наміри "важливістю діалогу між народами України і Росії". Однак 8 липня телеканал NewsOne скасував телеміст з Росією. На каналі заявили, що скасували телеміст через "прямі погрози фізичної розправи стосовно журналістів та їх близьких".

Ка повідомляло РБК-Україна, в Києві під будівлею телеканалу NewsOne 8 липня відбулася акція протесту. Причиною мітингу стали плани каналу щодо проведення телемосту з російським телеканалом "Росія-24".