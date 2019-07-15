ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

СБУ допросила генпродюсера NewsOne из-за телемоста

Новости » Политика    15.07.2019 - 13:24
СБУ допросила генпродюсера NewsOne из-за телемоста
Фото: Василий Голованов (facebook.com)

Это был первый, но не последний допрос

Служба безопасности Украины провела допрос генерального продюсера телеканала NewsOne Василия Голованова. Об этом сам Голованов сказал в эфире своего телеканала.

Голованов уточнил, что он получил две повестки: первая была от Генеральной прокураторы, вторая - от СБУ. "Сегодня я был на допросе именно в СБУ", - сказал продюсер телеканала.

Он сообщил, что давал подписку о неразглашении, поэтому деталей рассказать не может. "Но чувствую, что это первый, но не последний мой визит сюда", - добавил он.

Голованов заявил, что считает допросы в СБУ давлением на свободу в Украине, поскольку "ситуация, которая разгорелась, максимально используется политическими силами".

Напомним, ранее генпродюсер телеканала NewsOne Василий Голованов сообщил о том, что Генеральная прокуратура Украины вызвала его на допрос по делу о покушении на госизмену путем проведения телемоста с Россией.

Отметим, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины проведет внеплановую проверку украинского телеканала NewsOne из-за намерения провести телемост с российским телеканалом.

СБУ отреагировала на обстрел телеканала в Киеве Обстрел телеканала "112 Украина": появилось видео
Новости Украины Служба безопасности Украинытелеканалыдопрос
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь