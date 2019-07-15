СБУ допросила генпродюсера NewsOne из-за телемоста

Фото: Василий Голованов (facebook.com)

Это был первый, но не последний допрос

Служба безопасности Украины провела допрос генерального продюсера телеканала NewsOne Василия Голованова. Об этом сам Голованов сказал в эфире своего телеканала.

Голованов уточнил, что он получил две повестки: первая была от Генеральной прокураторы, вторая - от СБУ. "Сегодня я был на допросе именно в СБУ", - сказал продюсер телеканала.

Он сообщил, что давал подписку о неразглашении, поэтому деталей рассказать не может. "Но чувствую, что это первый, но не последний мой визит сюда", - добавил он.

Голованов заявил, что считает допросы в СБУ давлением на свободу в Украине, поскольку "ситуация, которая разгорелась, максимально используется политическими силами".

Напомним, ранее генпродюсер телеканала NewsOne Василий Голованов сообщил о том, что Генеральная прокуратура Украины вызвала его на допрос по делу о покушении на госизмену путем проведения телемоста с Россией.

Отметим, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины проведет внеплановую проверку украинского телеканала NewsOne из-за намерения провести телемост с российским телеканалом.