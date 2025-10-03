ua en ru
Пт, 03 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

В списке Медведчук. ЕС продлил на год антироссийские санкции за "гибридные действия"

Европа, Пятница 03 октября 2025 16:04
UA EN RU
В списке Медведчук. ЕС продлил на год антироссийские санкции за "гибридные действия" Фото: Виктор Медведчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Оксана Тесленко

Европейский Союз продлил санкции против России в связи с гибридными угрозами еще на год, до 9 октября 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Совет ЕС.

"Сегодня Совет (ЕС) принял решение продлить действие индивидуальных ограничительных мер в отношении лиц, ответственных за дестабилизирующие действия России за рубежом, на один год, до 9 октября 2026 года", - говорится в заявлении.

В ЕС отметили, что ограничения продолжаются связи с гибридной деятельностью России, в частности манипулирование иностранной информацией против ЕС, его государств-членов и партнеров.

В общем ограничительные меры, принятые в связи с дестабилизирующей деятельностью России, как указано, в настоящее время применяются к 47 физическим и 15 юридическим лицам.

Активы указанных лиц подлежат замораживанию, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства, финансовые активы или экономические ресурсы. Физические лица также подпадают под запрет на въезд или транзит через территорию ЕС.

В списке Медведчук. ЕС продлил на год антироссийские санкции за &quot;гибридные действия&quot;

Снимок с экрана: в списке также фигурирует предатель Украины Виктор Медведчук

Санкции ЕС против России

Напомним, Европейский Союз планирует ввести более жесткие ограничения в отношении Российской Федерации, которые будут влиять на три ключевые сферы.

19 сентября Еврокомиссия выдвинула на обсуждение стран-членов ЕС 19-й пакет санкций против режима Владимира Путина.

Новые ограничения, в частности, предусматривают полный отказ от импорта российского газа в страны Европы до 1 января 2027 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Санкции против России
Новости
Россия ночью била по объектам газотранспортной инфраструктуры, - Минэнерго
Россия ночью била по объектам газотранспортной инфраструктуры, - Минэнерго
Аналитика
Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным
Юрий Дощатов, Ростислав Шаправский Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным