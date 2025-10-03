ua en ru
Пт, 03 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Сочи атаковали дроны, когда там находился Путин, - росСМИ

Сочи, Пятница 03 октября 2025 21:10
UA EN RU
Сочи атаковали дроны, когда там находился Путин, - росСМИ Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сочи попал под атаку дронов, когда в городе с визитом находился российский диктатор Владимир Путин. Он выступал там на Валдайском форуме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.

Издание обратило внимание, что около 22:30 аэропорты в Сочи и Геленджике закрыли, а уже через полчаса мэр Сочи Андрей Прошунин пожаловался на атакую беспилотников.

В сети появилась информация, что системы ПВО пытались сбить над морем дроны. Также были слышны сирена и взрывы.

Об атаке также заявлял глава федеральной территории Сириус в Краснодарском крае Дмитрий Плишкин.

При этом Путин выступал и отвечал на вопросы на пленарной сессии Валдайского форума до 22:00.

После атаки Минобороны РФ, как обычно, заявило об "успешном уничтожении" 11 дронов над акваторией Черного моря. Также четыре дрона якобы сбили над временно оккупированным Крымом.

Стоит заметить, что Украина официально не сообщала об атаке дронов на Сочи.

Что сказал Путин на Валдайском форуме

Напомним, российский диктатор Владимир Путин во время выступления на Валдайском форуме ответил на заявление президента США Дональда Трампа о том, что Россия - это "бумажный тигр".

Он фактически бросил вызов НАТО и призвал Альянс разобраться с таким "бумажным тигром".

Также глава Кремля нафантазировал успехи российских оккупантов в Купянске, Константиновке и Покровске.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Российская Федерация Сочи Атака дронов
Новости
Шатдаун в США повлияет на поставки оружия Украине? Что говорят в МИДе
Шатдаун в США повлияет на поставки оружия Украине? Что говорят в МИДе
Аналитика
Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным
Юрий Дощатов, Ростислав Шаправский Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным