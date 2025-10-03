ua en ru
Политика
ХАМАС ответил на план Трампа по Газе: выдвинуты встречные условия

Газа, Пятница 03 октября 2025 23:06
ХАМАС ответил на план Трампа по Газе: выдвинуты встречные условия Фото: ХАМАС принял мирный план Дональда Трампа (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Боевики ХАМАС согласились отпустить всех заложников, которых они удерживали с 7 октября 2023 года, а также передать Газу под управление палестинского органа.

Как передает РБК-Украина, об этом сказано в заявлении ХАМАС, которое приводит Al Jazeera.

Группировка заявила о якобы готовности освободить всех израильских заложников - как живых, так и мертвых - для прекращения войны и полного вывода израильских войск из анклава.

"В этом контексте движение подтверждает свою готовность немедленно вступить в переговоры через посредников для обсуждения деталей этого соглашения", - сказано в заявлении ХАМАС.

При этом в заявлении подчеркивается готовность боевиков передать управление Газой независимому органу палестинских технократов "на основе палестинского национального консенсуса и арабской и исламской поддержки".

Другие вопросы, которые были указаны в плане Трампа, террористы хотят решать "в рамках всеобъемлющей палестинской национальной структуры, в которой ХАМАС будет участвовать и вносить ответственный вклад"

Стоит заметить, что ХАМАС до сих пор удерживает в Секторе Газа 48 заложников. По неподтвержденной информации, только 20 человек остались живы.

Мирный план Трампа

Напомним, сегодня, 3 октября, президент США Дональд Трамп заявил, что он дает боевикам ХАМАС последний шанс ответить на его мирный план по Сектору Газа из 20 пунктов.

Он отметил, что ждет ответа до 18:00 5 октября (01:00 6 октября по киевскому времени). Американский лидер обещал, что если ХАМАС откажется от выполнения его плана, на боевиков "обрушится ад".

Примечательно, что план Трампа предусматривал полное освобождение заложников, которых удерживает ХАМАС, в один этап.

Также Вашингтон в рамках плана предлагал передать Сектор Газа под управление аполитичного палестинского комитета под надзором международного органа - "Совета мира".

Такой "Совет мира" возглавит сам Трамп. В него войдут и другие мировые лидеры, в том числе бывший премьер Британии Тони Блэр.

Детальнее о плане США - в материале РБК-Украина.

ХАМАС Израиль Палестина Дональд Трамп Сектор Газа
