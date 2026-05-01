Минус четыре Су-34 и Су-57: "Мадьяр" показал последствия удара по аэродрому "Шагол"

19:30 01.05.2026 Пт
Украинские дроны добрались до глубокого тыла РФ
aimg Сергей Козачук
Фото: украинские дроны добрались до глубокого тыла РФ (Getty Images)
Украинские дроны поразили российские самолеты Су-57 и Су-34 на аэродроме "Шагол" в РФ. Цели расположены в 1700 км от границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта "Мадьяра" Бровди.

Количество пораженных самолетов

Как сообщил "Мадьяр", удар по военному аэродрому "Шагол" в Челябинской области состоялся 25 апреля 2026 года.

В результате операции Сил беспилотных систем ВСУ было поражено несколько единиц техники.

По результатам доразведки, подтверждено поражение по меньшей мере четырех самолетов:

  • 2 единицы истребителей Су-57;
  • 1 единица истребителя-бомбардировщика Су-34;
  • 1 единица самолета неустановленной модификации.

На спутниковых снимках зафиксирована ликвидация последствий украинского удара, а поврежденную технику переместили в другие, закрытые части аэродрома. Также уничтожена машина обслуживания между истребителями Су-57.

Важность удара

По словам командующего СБС, поражение такой авиации является критическим для уменьшения ударного потенциала противника. Су-34 является основной ударной платформой, которая наносит удары по критической инфраструктуре и гражданским целям с расстояния до 1000 км.

"Каждый уничтоженный Су-34 означает уменьшение количества авиаударов, сохранение жизней гражданского населения и снижение нагрузки на системы ПВО", - подчеркнул "Мадьяр".

Кроме того, Су-57 является современным истребителем пятого поколения с технологиями пониженной заметности, что представляет особую угрозу. Стоимость одного Су-34 составляет 35-50 миллионов долларов, а Су-57 - 100-120 миллионов долларов.

Удары по глубокому тылу России

Напомним, что в Генштабе подтвердили проведение операции по снижению ударного потенциала РФ, в ходе которой были поражены российские военные самолеты на отдаленном аэродроме. Все подробности можно прочитать в материале Силы обороны ударили по самолетам Су-57 и Су-34 на аэродроме в глубоком тылу России.

Кроме того, Силы обороны Украины в очередной раз атаковали Туапсинский НПЗ в России. После взрывов на территории предприятия вспыхнул масштабный пожар.

Также недавно Силы беспилотных систем применили новую тактику против "Шахедов", когда воздушную цель уничтожили дроном, запущенным с надводной беспилотной платформы.

