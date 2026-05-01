Минус четыре Су-34 и Су-57: "Мадьяр" показал последствия удара по аэродрому "Шагол"
Украинские дроны поразили российские самолеты Су-57 и Су-34 на аэродроме "Шагол" в РФ. Цели расположены в 1700 км от границы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта "Мадьяра" Бровди.
Количество пораженных самолетов
Как сообщил "Мадьяр", удар по военному аэродрому "Шагол" в Челябинской области состоялся 25 апреля 2026 года.
В результате операции Сил беспилотных систем ВСУ было поражено несколько единиц техники.
По результатам доразведки, подтверждено поражение по меньшей мере четырех самолетов:
- 2 единицы истребителей Су-57;
- 1 единица истребителя-бомбардировщика Су-34;
- 1 единица самолета неустановленной модификации.
На спутниковых снимках зафиксирована ликвидация последствий украинского удара, а поврежденную технику переместили в другие, закрытые части аэродрома. Также уничтожена машина обслуживания между истребителями Су-57.
Важность удара
По словам командующего СБС, поражение такой авиации является критическим для уменьшения ударного потенциала противника. Су-34 является основной ударной платформой, которая наносит удары по критической инфраструктуре и гражданским целям с расстояния до 1000 км.
"Каждый уничтоженный Су-34 означает уменьшение количества авиаударов, сохранение жизней гражданского населения и снижение нагрузки на системы ПВО", - подчеркнул "Мадьяр".
Кроме того, Су-57 является современным истребителем пятого поколения с технологиями пониженной заметности, что представляет особую угрозу. Стоимость одного Су-34 составляет 35-50 миллионов долларов, а Су-57 - 100-120 миллионов долларов.
Удары по глубокому тылу России
Напомним, что в Генштабе подтвердили проведение операции по снижению ударного потенциала РФ, в ходе которой были поражены российские военные самолеты на отдаленном аэродроме.
