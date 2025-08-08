В САП не исключают возможность объявления дополнительного подозрения Чернышеву
Бывшему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышеву могут предъявить дополнительное подозрение. Сейчас расследование в отношении него продолжается, и в производстве есть несколько эпизодов, которые исследуют.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко на брифинге.
"В отношении бывшего вице-премьер-министра. Дело расследуется. Действительно, там по одному эпизоду сообщено о подозрении. Есть еще эпизоды, которые расследуются в этом же производстве", - рассказал глава САП.
По словам Клименко, если будет собрано достаточное количество доказательств, то в САП примут решение об изменении подозрения, выдвижении дополнительного подозрения, и продолжат расследование.
Он также подчеркнул, что у Чернышова есть право защищаться, и это является стандартным механизмом в правовом государстве. Специализированная антикоррупционная прокуратура продолжит работу над уголовным производством.
Дело Чернышова
Напомним, скандал вокруг Алексея Чернышова разгорелся в июне, когда он находился за границей и ходили слухи о его возможном побеге.
Однако бывший премьер-министр Денис Шмыгаль и президент Владимир Зеленский заверили, что Чернышов находится в заграничной командировке и вернется после ее завершения.
23 июня Чернышов лично пришел в НАБУ, чтобы "разобраться в ситуации". Там ему официально объявили подозрение в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.
Он стал шестым подозреваемым по делу о коррупционной схеме в строительной отрасли, касающейся его работы на посту министра развития общин и территорий (март 2020 - ноябрь 2022 года).
Затем Чернышеву суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 120 млн гривен.
2 июля за топ-чиновника был внесен залог. А Специализированная антикоррупционная прокуратура обжаловала меру пресечения Чернышеву.
Между тем вчера стало известно, что Чернышов пытался обжаловать меру пресечения,однако Апелляционная палата ВАКС оставила ее без изменений.