В САП не исключают возможность объявления дополнительного подозрения Чернышеву

Бывшему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышеву могут предъявить дополнительное подозрение. Сейчас расследование в отношении него продолжается, и в производстве есть несколько эпизодов, которые исследуют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко на брифинге.