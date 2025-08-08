ua en ru
Пт, 08 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Дональд Трамп Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В САП не исключают возможность объявления дополнительного подозрения Чернышеву

Пятница 08 августа 2025 13:24
UA EN RU
В САП не исключают возможность объявления дополнительного подозрения Чернышеву Фото: Алексей Чернышов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ірина Глухова

Бывшему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышеву могут предъявить дополнительное подозрение. Сейчас расследование в отношении него продолжается, и в производстве есть несколько эпизодов, которые исследуют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко на брифинге.

"В отношении бывшего вице-премьер-министра. Дело расследуется. Действительно, там по одному эпизоду сообщено о подозрении. Есть еще эпизоды, которые расследуются в этом же производстве", - рассказал глава САП.

По словам Клименко, если будет собрано достаточное количество доказательств, то в САП примут решение об изменении подозрения, выдвижении дополнительного подозрения, и продолжат расследование.

Он также подчеркнул, что у Чернышова есть право защищаться, и это является стандартным механизмом в правовом государстве. Специализированная антикоррупционная прокуратура продолжит работу над уголовным производством.

Дело Чернышова

Напомним, скандал вокруг Алексея Чернышова разгорелся в июне, когда он находился за границей и ходили слухи о его возможном побеге.

Однако бывший премьер-министр Денис Шмыгаль и президент Владимир Зеленский заверили, что Чернышов находится в заграничной командировке и вернется после ее завершения.

23 июня Чернышов лично пришел в НАБУ, чтобы "разобраться в ситуации". Там ему официально объявили подозрение в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.

Он стал шестым подозреваемым по делу о коррупционной схеме в строительной отрасли, касающейся его работы на посту министра развития общин и территорий (март 2020 - ноябрь 2022 года).

Затем Чернышеву суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 120 млн гривен.

2 июля за топ-чиновника был внесен залог. А Специализированная антикоррупционная прокуратура обжаловала меру пресечения Чернышеву.

Между тем вчера стало известно, что Чернышов пытался обжаловать меру пресечения,однако Апелляционная палата ВАКС оставила ее без изменений.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАБУ САП Коррупция
Новости
Поврежденные дома и детсад: появились кадры последствий массированной атаки на Бучу
Поврежденные дома и детсад: появились кадры последствий массированной атаки на Бучу
Аналитика
Время Путина вышло? Что будет с войной после ультиматума Трампа об Украине
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Время Путина вышло? Что будет с войной после ультиматума Трампа об Украине