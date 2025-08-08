У САП не виключають можливість оголошення додаткової підозри Чернишову

Колишньому віцепрем’єр-міністру України Олексію Чернишову можуть висунути додаткову підозру. Наразі розслідування щодо нього триває, і в провадженні є кілька епізодів, які досліджують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка на брифінгу.

"Стосовно колишнього віцепрем'єр-міністра. Справа розслідується. Дійсно, там по одному епізоду повідомлено про підозру. Є ще епізоди, які розслідуються в цьому ж провадженні", - розповів очільник САП.

За словами Клименка, якщо буде зібрано достатню кількість доказів, то в САП приймуть рішення про зміну підозри, висунення додаткової підозри, і продовжать розслідування.

Він також наголосив, що у Чернишова є право захищатися, і це є стандартним механізмом у правовій державі. Спеціалізована антикорупційна прокуратура продовжить роботу над кримінальним провадженням.