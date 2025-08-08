ua en ru
Пт, 08 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Дональд Трамп Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У САП не виключають можливість оголошення додаткової підозри Чернишову

П'ятниця 08 серпня 2025 13:24
UA EN RU
У САП не виключають можливість оголошення додаткової підозри Чернишову Фото: Олексій Чернишов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Глухова

Колишньому віцепрем’єр-міністру України Олексію Чернишову можуть висунути додаткову підозру. Наразі розслідування щодо нього триває, і в провадженні є кілька епізодів, які досліджують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка на брифінгу.

"Стосовно колишнього віцепрем'єр-міністра. Справа розслідується. Дійсно, там по одному епізоду повідомлено про підозру. Є ще епізоди, які розслідуються в цьому ж провадженні", - розповів очільник САП.

За словами Клименка, якщо буде зібрано достатню кількість доказів, то в САП приймуть рішення про зміну підозри, висунення додаткової підозри, і продовжать розслідування.

Він також наголосив, що у Чернишова є право захищатися, і це є стандартним механізмом у правовій державі. Спеціалізована антикорупційна прокуратура продовжить роботу над кримінальним провадженням.

Справа Чернишова

Нагадаємо, скандал навколо Олексія Чернишова розгорівся в червні, коли він перебував за кордоном і ширилися чутки про його можливу втечу.

Проте колишній прем’єр-міністр Денис Шмигаль та президент Володимир Зеленський запевнили, що Чернишов перебуває у закордонному відрядженні та повернеться після його завершення.

23 червня Чернишов особисто прийшов до НАБУ, щоб “розібратися в ситуації”. Там йому офіційно оголосили підозру у зловживанні службовим становищем та отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Він став шостим підозрюваним у справі про корупційну схему у будівельній галузі, що стосується його роботи на посаді міністра розвитку громад і територій (березень 2020 - листопад 2022 року).

Потім Чернишову суд обрав запобіжний захід у вигляді застави розміром 120 млн гривень.

2 липня за топ-чиновника було внесено заставу. А Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила запобіжний захід Чернишову.

Тим часом вчора стало відомо, що Чернишов намагався оскаржити запобіжний захід, проте Апеляційна палата ВАКС залишила його без змін.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАБУ САП Корупція
Новини
Пошкоджені будинки та дитсадок: з'явились кадри наслідків масованої атаки на Бучу
Пошкоджені будинки та дитсадок: з'явились кадри наслідків масованої атаки на Бучу
Аналітика
Час Путіна вийшов? Що буде з війною після ультиматуму Трампа щодо України
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Час Путіна вийшов? Що буде з війною після ультиматуму Трампа щодо України