В САП раскрыли, сколько дел открыли против топ-чиновников

"В работе около 700 уголовных производств. Это тех, которые на досудебном (расследовании - ред.). Но там некоторые дела, которые регистрируются по решению судей и фактически сразу видно, что у них нет перспективы. Но все равно на них тратится время, чтобы опровергнуть те доводы, которые приведены в заявлении лица", - сообщил он.

По словам Клименко, также есть около 300 уголовных производств, которые находятся на разных стадиях в судах.





Напомним, в конце июля Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила о результатах своей работы за последний год. Только с начала года принято 45 новых приговоров в отношении 62 человек. Всего вступил в силу 251 обвинительный приговор по делам, расследуемым НАБУ и САП.

Речь идет о судебных решениях в отношении 338 человек, среди которых чиновники, народные депутаты, судьи, руководители госпредприятий и чиновники центральных органов власти.