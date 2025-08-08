У САП розкрили, скільки справ відкрили проти топ-чиновників

"В роботі близько 700 кримінальних проваджень. Це тих, які на досудовому (розслідуванні - ред.). Але там деякі справи, які реєструються за рішенням суддів і фактично одразу видно, що в них немає перспективи. Але все одно на них витрачається час, щоб спростувати ті доводи, які наведені в заяві особи", - повідомив він.

За словами Клименка, також є близько 300 кримінальних проваджень, які перебувають на різних стадіях в судах.





Нагадаємо, наприкінці липня Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомила про результати своєї роботи за останній рік. Лише з початку року ухвалено 45 нових вироків стосовно 62 осіб. Загалом набрав чинності 251 обвинувальний вирок у справах, розслідуваних НАБУ і САП.

Йдеться про судові рішення щодо 338 осіб, серед яких високопосадовці, народні депутати, судді, керівники держпідприємств та чиновники центральних органів влади.