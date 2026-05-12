САП будет просить взять Ермака под стражу с многомиллионным залогом

Дело Ермака

Напомним, вчера стало известно, что НАБУ и САП провели следственные действия с бывшим руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.

Впоследствии ему сообщили о подозрении по делу о возможном отмывании 460 млн гривен при строительстве элитного коттеджного городка "Династия" в Козине Киевской области.

Подозрение объявили по ч. 3 ст. 209 УК Украины (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем). Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.

По версии следствия, деньги на строительство могли поступать через коррупционные схемы. Правоохранители считают, что фигуранты дела договорились о возведении четырех частных резиденций для личного проживания.

Площадь каждого дома составляет около 1000 квадратных метров, а ориентировочная стоимость - около 2 млн долларов. Строительство велось на земельных участках общей площадью более 8 гектаров, которые оценивают более чем в 6 млн долларов.

Сам Ермак после вручения подозрения заявил, что не имеет в собственности ни одного частного дома. По его словам, ему принадлежит только одна квартира.

Как сообщало РБК-Украина, 12 мая подозрение также получили бывший вице-премьер-министр Украины Алексей Чернышов и бизнесмен Тимур Миндич и еще четверо участников организованной группы.