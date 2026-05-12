ua en ru
Вт, 12 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Ермаку будут избирать меру пресечения: ВАКС назвал дату

14:15 12.05.2026 Вт
1 мин
Когда состоится судебное заседание?
aimg Елена Чупровская
Ермаку будут избирать меру пресечения: ВАКС назвал дату Фото: бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Высший антикоррупционный суд рассмотрит вопрос о мере пресечения для бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака, которому выдвинули подозрение в отмывании денег. Заседание запланировано на сегодня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВАКС.

Читайте также: У Зеленского сделали первое заявление о подозрении Ермаку

Где и когда

Заседание состоится сегодня в 16:00 по адресу: проспект Берестейский, 41.

Суд рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения.

Напомним, Ермаку предъявили подозрение по части 3 статьи 209 Уголовного кодекса Украины - легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.

По этой статье предусмотрено лишение свободы от 8 до 12 лет и конфискация имущества.

Дело "Династии": что известно

Напомним, 11 мая НАБУ и САП сообщили бывшему руководителю Офиса президента Андрею Ермаку о подозрении в отмывании денег через строительство элитных резиденций "Династия" под Киевом.

По данным следствия, речь идет о легализации более 460 миллионов гривен, в том числе 8,9 миллиона долларов США.

Как сообщало РБК-Украина, 12 мая подозрение также получили бывший вице-премьер-министр Украины Алексей Чернышов и бизнесмен Тимур Миндич и еще четверо участников организованной группы, которая отмывала средства через строительство коттеджного городка в Козине Киевской области.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Андрей Ермак Офис президента
Новости
Миндичу и Чернышеву объявили подозрение по делу о "Династии"
Миндичу и Чернышеву объявили подозрение по делу о "Династии"
Аналитика
Нефть в обход санкций: как швейцарский трейдер может быть связан с РФ через Дубай
Сергей Новиковредактор ленты новостей Нефть в обход санкций: как швейцарский трейдер может быть связан с РФ через Дубай