САП просит суд конфисковать активы главного санврача Украины на 3,2 млн гривен

Фото: Игорь Кузин, главный санврач Украины (facebook.com/i.kuzin.moz)
Автор: Иван Носальский

Специализированная антикоррупционная прокуратура подала в суд иск о конфискации активов главного санитарного врача Украины Игоря Кузина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на САП в Facebook и пресс-службу Национального агентства по предотвращению коррупции.

Как отметили в САП, иск предусматривает признание необоснованными активов заместителя министра здравоохранения Украины - главного санитарного врача Украины на сумму более 3,2 млн гривен и взыскание их в доход государства (гражданская конфискация).

Правоохранители выяснили, что в 2021–2022 годах главный санврач приобрел на территории Киевской области два земельных участка и два жилых дома. Однако проверка доходов и расходов показала, что приобрести эти объекты законным путем было невозможно.

В связи с этим прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры обратился в суд с требованием признать активы необоснованными и взыскать их в доход государства.

Высший антикоррупционный суд по ходатайству прокурора наложил арест на спорные объекты.

Подозрение бывшему нардепу

Напомним, ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении бывшему народному депутату от "Партии регионов".

Он вместе с сообщниками мог присвоить 18 га земель государственной собственности на более 160 млн гривен.

