САП просить суд конфіскувати активи головного санлікаря України на 3,2 млн гривень

Як зазначили в САП, позов передбачає визнання необґрунтованими активів заступника міністра охорони здоров'я України - головного санітарного лікаря України на суму понад 3,2 млн гривень та стягнення їх у дохід держави (цивільна конфіскація).

Правоохоронці з'ясували, що у 2021-2022 роках головний санлікар придбав на території Київської області дві земельні ділянки та два житлові будинки. Однак перевірка доходів і витрат засвідчила, що придбати ці об'єкти законним шляхом було неможливо.

У зв'язку з цим прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури звернувся до суду з вимогою визнати активи необґрунтованими та стягнути їх у дохід держави.

Вищий антикорупційний суд за клопотанням прокурора наклав арешт на спірні об'єкти.