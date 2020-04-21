САП оскаржить відмову суду обирати запобіжний захід Микитасю

Фото: Максим Микитась (facebook.com/maxim.mikitas)

Найближчим часом апеляційну скаргу буде скеровано до апеляційної інстанції

Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржить рішення слідчого судді Вищого антикорупційного суду, який відмовився брати під варту колишнього народного депутата Максима Микитася. Про це повідомляє прес-служба САП у Facebook.

На засіданні 20 квітня слідчий суддя ВАКС відмовила прокурору САП у задоволенні клопотання. Не погоджуючись з таким рішенням суду, прокурор оскаржить його в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду.

Найближчим часом апеляційну скаргу буде скеровано до апеляційної інстанції.

Нагадаємо, ВАКС відмовився арештовувати колишнього президента "Укрбуду" Максима Микитася у справі про зловживання нерухомістю Національної гвардії.

Раніше повідомлялося, що ВАКС стягнув з екс-нардепа Микитася 80 млн гривень за порушення умов виходу під заставу. Також до Микитася було застосовано запобіжний захід у вигляді застави у 100 млн гривень з покладенням певних обов'язків.

Як відомо, Микитася підозрюють в організації корупційної схеми по заволодінню нерухомістю в Києві. Йдеться про змову з колишнім командувачем Нацгвардії Юрієм Аллеровим. Підозрюють, що підконтрольний Микитасю забудовник будував житловий комплекс на території, закріпленій за НГУ, за умови, що частину квартир віддадуть військовослужбовцям. Згодом замість квартир в центральній частині Києва військовим запропонували квартири в іншому районі, ціни на житло в якому набагато нижчі.