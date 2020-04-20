ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ВАКС відмовився арештовувати Микитася

Новини » Політика     20.04.2020 - 16:27
ВАКС відмовився арештовувати Микитася
Фото: Максим Микитась (facebook.com/maxim.mikitas)

На арешті наполягала сторона обвинувачення

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відмовився арештовувати колишнього президента "Укрбуду" Максима Микитася у справі про зловживання нерухомістю Національної гвардії. Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на судове засідання.

Так, суд відмовив прокурору Спеціальної антикорупційної прокуратури в застосування до колишнього нардепа Микитася запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

При цьому Микитась протягом 5 днів так і не вніс застави у розмірі 100 млн гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ВАКС стягнув з екс-нардепа Микитася 80 млн гривень за порушення умов виходу під заставу. Також до Микитася було застосовано запобіжний захід у вигляді застави у 100 млн гривень з покладенням певних обов'язків.

Як відомо, Микитася підозрюють в організації корупційної схеми по заволодінню нерухомістю в Києві. Йдеться про змову з колишнім командувачем Нацгвардії Юрієм Аллеровим. Підозрюють, що підконтрольний Микитасю забудовник будував житловий комплекс на території, закріпленій за НГУ, за умови, що частину квартир віддадуть військовослужбовцям. Згодом замість квартир в центральній частині Києва військовим запропонували квартири в іншому районі, ціни на житло в якому набагато нижчі.

ВАКС закрив справу скандального екс-прокурора Кулика Суд продовжив дію процесуальних обов'язків Бернацької у справі "Золотого мандарина"
Новини України Микитасьантікоррупційний суд
News
On Top