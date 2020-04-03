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З Микитася стягнули 80 млн гривень на користь держави

Новини » Політика     03.04.2020 - 18:18
З Микитася стягнули 80 млн гривень на користь держави
Фото: Максим Микитась (facebook.com/maxim.mikitas)

Кошти стягнули за порушення умов виходу під заставу

Вищий антикорупційний суд стягнув з бізнесмена і екс-нардепа Максима Микитася 80 млн гривень за порушення умов виходу під заставу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Повідомляється, що сьогодні слідчий суддя ВАКС за результатами розгляду клопотання прокурора стягнув з Микитася заставу в розмірі 80 млн гривень.

"Крім того до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді застави у більшому розмірі - 100 млн гривень з покладанням відповідних обов'язків", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що заставу стягнули в зв'язку з тим, що Микитась порушив одне з покладених на нього зобов'язань.

З Микитася стягнули 80 млн гривень на користь держави

Нагадаємо, Микитася підозрюють в організації корупційної схеми по заволодінню нерухомістю в Києві. Йдеться про змову з колишнім командувачем Національної гвардії України Юрієм Аллеровим. Відповідно до даної схеми, підконтрольний Микитасю забудовник будував житловий комплекс на території, закріпленій за Нацгвардією, за умовою, що частину квартир зарезервують за військовослужбовцями. Згодом замість квартир в центральній частині Києва військовим запропонували квартири в іншому районі, ціни на житло в якому набагато нижчі.

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